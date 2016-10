Pierwsze mastery już wkrótce w Dęblinie

W Dęblinie dobiega końca ostatni etap dostosowywania infrastruktury lotniska do przyjęcia samolotów M-346 Master.

We Włoszech, na przyfabrycznym lotnisku należącym do zakładów Leonardo-Finmeccanica w Venegono-Superiore, trwają ostatnie testy obejmujące m.in. próby w locie pierwszych dwóch samolotów M-346 Master przeznaczonych dla polskich Sił Powietrznych.

W Siłach Powietrznych zastąpi on wysłużone samoloty TS-11 Iskra. M-346 Master umożliwi szkolenia pilotów bojowych na samolotach szkolenia zaawansowanego o charakterystykach lotnych i wyposażeniu pokładowym zbliżonym do charakterystyk i wyposażenia wysoko manewrowego samolotu bojowego. Ma również wypełnić lukę technologiczną, co pozwoli na kompleksowe szkolenie pilotów z przeznaczeniem do pilotażu samolotów F-16.

Pierwsze samoloty M-346 Master mają przylecieć do Dęblina pod koniec listopada br. Do listopada 2017 r. włoski producent ma dostarczyć Polsce osiem maszyn M-346 Master zamówionych przez polskie Siły Zbrojne w 2014 r.

We Włoszech dobiega końca roczne szkolenie sześciu pilotów z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego, którzy po koniec października po powrocie do Polski zajmą się wprowadzeniem systemu szkolenia zaawansowanego AJT do Sił Powietrznych RP w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego w polskiej bazie w Dęblinie. Jednocześnie pierwszy etap szkolenia we Włoszech – szkolenie teoretyczne rozpoczęło kolejnych czterech polskich pilotów.

Równolegle na lotnisku w Dęblinie dobiega końca przygotowanie infrastruktury do przyjęcia samolotów. W tym celu zbudowano nowy czterokondygnacyjny port lotniczy z wieżą kontroli lotów. W skład bazy wchodzi też strażnica lotniskowa straży pożarnej z nowymi wozami bojowymi. Wyremontowano ponadto drogi kołowania, nawierzchnie postojowe oraz drogę startową. Gotowy jest również nowy domek pilota oraz domek technika wyposażone w informatyczne systemy planowania i analizy misji.

Mariusz Kamieniecki