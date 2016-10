Prokuratura ponownie sprawdza zawiadomienie ws. Caracali

Prokuratura Okręgowa w Warszawie uchyliła decyzję z ub.r. o odmowie śledztwa z ówczesnego zawiadomienia posłów PiS ws. przetargu na śmigłowce Caracal i bada sprawę w postępowaniu sprawdzającym.

Jak powiedział w poniedziałek PAP rzecznik prokuratury prok. Michał Dziekański, nie oznacza to podjęcia śledztwa, ale powrót do fazy postępowania sprawdzającego. Kończy się ono decyzją o wszczęciu śledztwa albo odmową.

Swe zawiadomienie PiS złożył w maju ub.r. Podkreślono w nim, że wymagania przetargowe mogły preferować tylko jednego z oferentów - Airbusa. Według PiS, przestępstwa mogli się dopuścić ówczesny szef MON Tomasz Siemoniak, wiceminister Czesław Mroczek oraz osoby im podległe. Wtedy prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa.

- Prokuratura zajmie się całym procesem zakupu helikopterów typu Caracal, czyli całym procesem negocjacji zakupu tychże helikopterów, z podpisaniem kontraktu, a następnie później odstąpieniem strony francuskiej od zobowiązań offsetowych. Prokuratura całościowo zajmie się wyjaśnieniem tej sprawy, od początku, od działań podjętych kilka lat temu, aż do chwili obecnej - powiedział w sobotę prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.

Dodał, że zawiadomienie o przestępstwie, które trafia do CBA, jest następnie przekazywane do prokuratury, i to prokurator prowadzi lub nadzoruje śledztwo. - Zatem te dwa zawiadomienia zostaną najprawdopodobniej rozpoznane w toku jednego śledztwa - dodał prokurator krajowy.

W środę o możliwych nieprawidłowościach przy przetargu na śmigłowce dla polskiej armii zawiadomił CBA poseł PiS Michał Dworczyk. CBA analizuje to zawiadomienie, potem podejmie kontrolę - informowało Biuro.

RS, PAP