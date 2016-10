Zabezpieczają leśne studnie

Na leśnych terenach nieistniejących już wsi Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórza leśnicy zabezpieczają otwory starych studni. Niezabezpieczone w zimie mogą być śmiertelnym zagrożeniem dla ludzi i zwierząt.

Jak zauważa Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, impulsem dla leśników, aby dokonać przeglądu pod kątem bezpieczeństwa starych, nieużytkowanych studni, był głośny ostatnimi czasy przypadek wilka uwięzionego w starej studni na terenie Nadleśnictwa Bircza. W ostatnich dniach zabezpieczone zostały cztery studnie na obszarze nieistniejącej już wsi łemkowskiej Jasiel na terenie rezerwatu „Źródliska Jasiołki”.

– Studnie, które znajdują się nieopodal szlaku turystycznego, mogą stanowić zagrożenie dla wędrujących nieopodal turystów, tym bardziej że zdarzało się, iż na dnie znajdowaliśmy kości zwierząt – zauważa Piotr Różowicz, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Rymanów.

Jak dodaje, nie wszystkie tego typu obiekty w terenie udaje się w sposób łatwy odnaleźć, bowiem upływający czas sprawia, że często są one zarośnięte bądź zawalone drewnem. Nierzadko bywa też, że dawne drewniane zabezpieczenia zgniły, odsłaniając dawne otwory.

Jak podkreśla Edward Marszałek, często leśnikom stawiane są pytania, dlaczego starych studni się po prostu nie zasypuje, usuwając tym samym problem na zawsze.

– To byłoby zbyt proste, tym bardziej że często studnie te stanowią jedyny kulturowy ślad po mieszkańcach wsi, które dziś porasta już tylko las. Jednocześnie są one ważne w ochronie różnorodności biologicznej. Jak się bowiem okazuje, w zakamarkach kamiennej cembrowiny, przy stabilnych warunkach wilgotności i temperatury, świetne miejsce do zimowej hibernacji znajdują nietoperze, owady i gady. Zdarza się też, że w jednej studni zimuje kilkanaście salamander lub żmij – wyjaśnia Edward Marszałek.

Obok studni wodnych są także tzw. kopanki, czyli studnie, z których przed blisko wiekiem wydobywano ropę naftową. W takich przypadkach postępowanie wyznacza prawo górnicze.

– Wiele z kopanek jeszcze do niedawna świeciło swą czarną czeluścią. Dziś już niemal wszystkie są zasypane lub zabezpieczone. Natomiast te płytsze chętnie wykorzystują dziki i jelenie jako tzw. babrzyska, w których się tarzają. Warto wiedzieć, że woń ropy naftowej pomaga zwierzętom skutecznie zabezpieczyć się przed insektami – dodaje rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Mariusz Kamieniecki