W czwartek po godz. 10.00 rozpoczęło się posiedzenie Sejmu; posłowie mają zająć się m.in. wnioskiem o odwołanie minister edukacji Anny Zalewskiej, projektem w sprawie powołania Wojsk Obrony Terytorialnej oraz projektem dotyczącym wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

Posiedzenie potrwa dwa dni. Czwartkowe obrady rozpoczną się od głosowania, w którym posłowie zdecydują, czy Sejm zajmie się projektem ustawy o statusie sędziów TK, który wprowadza m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK i generalną barierę 70 lat, aby sędzia TK mógł orzekać. Projekt w sprawie statusu sędziów trafił do Sejmu pod koniec września; opracowano go na podstawie zaleceń zespołu ekspertów powołanego przez marszałka Sejmu.

Z kolei na piątek zaplanowano prace nad projektem ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym autorstwa posłów PiS. Przewiduje on m.in. nowe zasady wyłaniania przedstawianych prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Stanowi, że przedstawia ich Zgromadzenie Ogólne (ZO), które tworzą urzędujący sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

W czwartek posłowie zajmą się również przygotowanym przez MON projektem nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony, który zakłada, że obrona terytorialna ma być odrębnym rodzajem sił zbrojnych, a jej dowódca jednym z trzech głównych dowódców w polskim wojsku. W skład Wojsk Obrony Terytorialnej mają wejść żołnierze rezerwy, jak i ochotnicy, którzy nie odbywali wcześniej służby. Koszty utworzenia WOT projekt szacuje na 394,4 mln zł w roku 2016, ponad 639 mln w roku przyszłym, ponad miliard w 2018 i blisko 1,5 mld w roku 2019.

Sejm zajmie się w czwartek także wnioskiem Platformy o odwołanie minister edukacji Anny Zalewskiej. Zdaniem Platformy, minister prowadzi nieprzemyślaną politykę oświatową. Według PO, Zalewska, „pełniąc funkcję Ministra Edukacji Narodowej, działa na szkodę dzieci i młodzieży (przedszkolaków i uczniów), nauczycieli i samorządów”. Wnioskiem o wotum nieufności wobec Zalewskiej w środę po południu zajęła się sejmowa komisja edukacji, która zaopiniowała go negatywnie.

W czwartek posłowie mają też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. W czwartek rano projektem ma się zająć sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Projekt przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł.

W projekcie zapisano też, że Rada Ministrów do 31 grudnia 2016 r. przyjmie program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, opracowany na podstawie odrębnych przepisów. Jak czytamy w projekcie, program dotyczy w szczególności: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci posiadających odpowiednie zaświadczenie, wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej oraz pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych. Program może być również skierowany do rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, o którym mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Powstanie programu „Za życiem” premier Beata Szydło zapowiedziała na początku października, w dniu, w którym Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy zakazujący całkowicie zabijania dzieci poczętych.

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który zawiesza podatek od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2018 r. Jak napisano w komunikacie CIR, w projekcie zaproponowano, aby przepisy ustawy o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od 1 stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie od września 2016 r. do grudnia 2017 r. Ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzono dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

W czwartek Sejm zajmie się również rządowym projektem ustawy, który ma na celu ułatwienie sprzedaży żywności przez rolników z własnego gospodarstwa. Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż żywności wytworzonej we własnym gospodarstwie, co było postulatem licznej grupy rolników.

RS, PAP