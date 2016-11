Rozpoczęło się piątkowe posiedzenie rządu

W piątek po godz. 9.00 rozpoczęło się posiedzenie rządu, podczas którego ministrowie zajmą się m.in. projektem noweli ustawy o finansach publicznych oraz projektem zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rada Ministrów zebrała się przed zaplanowanymi na godz. 11.30 w Sejmie głosowaniami. Po południu premier Beata Szydło udaje się z wizytą do Rygi.

Zgodnie z porządkiem obrad posiedzenia pierwszym projektem, którym zajmie się rząd, będzie nowela ustawy o finansach publicznych, która ma umożliwić np. rezygnację z dochodzenia roszczeń przez instytucje samorządowe, jeśli kwota zadłużenia nie przekracza 100 zł. Dzięki noweli łatwiej ma się też uzyskiwać umorzenie np. zobowiązań wobec budżetu.

Projekt reguluje zasady ulg w należnościach cywilnoprawnych udzielanych z urzędu i na wniosek dłużnika. Wyraźnie też wskazuje, że należności cywilnoprawne mogą być umarzane w całości albo w części. Ujednolica również – jak wynika z uzasadnienia – przesłanki udzielenia preferencji w spłacie należności, gdy stanowią one albo „ważny interes dłużnika”, albo „interes publiczny”.

W zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym projekt m.in. uzupełnia definicję środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym o przychody państwowych funduszy celowych. Enumeratywnie wylicza także rodzaje ulg, które mogą zostać udzielone przez właściwy organ na wniosek zobowiązanego oraz określa kryteria udzielania określonych ulg.

W uzasadnieniu przypomniano, że istnieją trzy formy ulg w zobowiązaniach cywilnoprawnych i publicznoprawnych. To: umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie spłaty.

Rząd rozpatrzy też projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przygotowany przez MRPiPS. Wdraża on dyrektywę unijną. Określa on nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Celem zmian jest też ograniczenie nadużyć związanych z funkcjonowaniem systemu oświadczeń potrzebnych do zatrudnienia w Polsce.

Rekomendowane przez resort rodziny i pracy rozwiązanie dotyczy wprowadzenia warunków przyjęcia cudzoziemców do pracy sezonowej – w określonych sektorach przez okres 8 miesięcy w roku kalendarzowym, i krótkoterminowej – we wszystkich sektorach nieobjętych zezwoleniem na pracę sezonową na 6 miesięcy w roku oraz wydawania zezwoleń. Projekt zakłada, że cudzoziemiec może otrzymać odmowę wydania zezwolenia i może się od tej decyzji odwołać.

W Polsce nie istnieją specjalne rozwiązania dotyczące wykonywania pracy sezonowej. Odnosi się to zarówno do obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Natomiast zakres dyrektywy obejmuje częściowo przypadki, w których obywatele sześciu krajów: Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Gruzji, Rosji i Armenii, mogą korzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy, polegającej na rejestracji w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Przepisy wdrażanej dyrektywy wymagają szczegółowego sprawdzenia warunków wykonywania pracy przez cudzoziemca, posiadania przez niego zakwaterowania oraz uprzedniej karalności i wiarygodności pracodawcy.

Rząd ma się również zająć innym projektem MRPiPS, zgodnie z którym osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma zyskiwać prawo do stałego zasiłku z pomocy społecznej w miesiącu, w którym wystąpi o ustalenie stopnia niepełnosprawności, a nie – jak jest obecnie – dopiero, gdy już to orzeczenie ma. Projektowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej ma dostosować prawo do ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że obowiązujące regulacje są niezgodne z prawem.

RS, PAP