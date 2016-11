Prezes NIK przyjechał na przesłuchanie do prokuratury

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przyjechał w piątek na przesłuchanie do katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej. Ma usłyszeć zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w NIK.

– Będę do państwa dyspozycji po złożeniu obszernych wyjaśnień w prokuraturze. To pierwsza formalna możliwość, gdzie mogę ustosunkować się do wątpliwości prokuratury, dlatego od tego rozpocznę – powiedział dziennikarzom szef NIK, wchodząc do gmachu prokuratury przed godz. 10.00.

21 października Sejm na wniosek prokuratury uchylił Kwiatkowskiemu immunitet. Chciał tego sam prezes NIK, który zapewnia, że nie popełnił przestępstwa i zależy mu na tym, by sprawa niezwłocznie została skierowana do sądu.

Prokuratura ma Kwiatkowskiemu przedstawić zarzuty nadużycia władzy w związku z konkursami na stanowiska dyrektora delegatury NIK w Łodzi, wicedyrektora delegatury NIK w Rzeszowie i wicedyrektora departamentu środowiska NIK, a także podżegania do przestępstwa nadużycia władzy w związku z konkursem na dyrektora delegatury NIK w Rzeszowie. Według prokuratury, przy wyborze dyrektora w Łodzi prezes NIK bezprawnie unieważnił konkurs, w którym jego kandydat źle wypadł.

Domagając się uchylenia immunitetu Kwiatkowskiemu, prokuratorzy argumentowali, że zarzucane mu czyny cechują się wysokim stopniem społecznej szkodliwości. „Spowodowały one rzeczywistą szkodę w interesie publicznym i prywatnym" – wskazali.

RS, PAP