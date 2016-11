Linia kolejowa Lublin – Łuków w połowie 2017 r.

W połowie 2017 r. ma być gotowe do użytku ponad 100 km zmodernizowanej trasy kolejowej z Lublina do Łukowa (Lubelskie). Tędy, objazdem, będą jechały pociągi do Warszawy podczas modernizacji linii kolejowej Lublin-Warszawa, która ma ruszyć w przyszłym roku.

- Na przebudowę linii Łuków – Lublin Północny PLK przeznaczyły 110 mln zł – poinformował Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Dodał, że modernizacja trasy Warszawa – Lublin rozpocznie się w czerwcu 2017 r. „Wówczas będzie gotowe połączenie Łuków – Lublin” – zaznaczył Jakubowski.

Modernizacja linii Lublin - Łuków podzielono na trzy odcinki. W 2013 r. zakończono już prace na odcinku Lublin – Lubartów; zmodernizowano 25 km torów, przebudowano 10 przejazdów kolejowo – drogowych, zainstalowano też nowoczesny system telekomunikacyjny. Powstały także nowe, zadaszone perony na sześciu stacjach.

We wrześniu rozpoczęły się prace na odcinku od Lubartowa do Parczewa. Przebudowanych będzie tu w sumie 25 km torów i wymienionych 25 tys. podkładów. Prace obejmą także rozjazdy, instalacje energetyczne oraz 24 przejazdy kolejowo-drogowe. Roboty na tym odcinku mają się zakończyć w grudniu.

Trwają też prace na odcinku o długości 51 km od Parczewa do Łukowa. Wymienionych ma tam być 90 km szyn oraz 75 tys. podkładów, powstanie 14 nowych rozjazdów, zmodernizowane zostaną przejazdy kolejowo - drogowe. Jak podał Jakubowski, wykonawca przebudował już 80 proc. obiektów inżynieryjnych oraz wymienił 11 km torów.

Rewitalizacja nieczynnej teraz trasy Lublin - Łuków umożliwi wznowienie regionalnych przewozów pasażerskich. Pociągi będą mogły tędy pojechać z prędkością 100 - 120 km/h.

- Pierwsze pociągi pojadą z Łukowa do Parczewa już w połowie przyszłego roku – dodał Jakubowski.

Zmodernizowana linia Lublin - Łuków będzie też objazdową trasą dla pociągów z Lublina do stolicy w czasie modernizacji linii kolejowej nr 7 Lublin-Warszawa, której pierwszy etap ma się rozpocząć w czerwcu 2017 r.

Obecnie trwa procedura przetargowa na modernizację tej linii na odcinku od Lublina do Otwocka. Wyremontowane ma być 150 km torów oraz sieć trakcyjna; wymienione zostaną rozjazdy, zamontowane urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na odcinku Pilawa – Otwock wybudowany zostanie drugi tor, dzięki czemu zwiększy się przepustowość linii i będzie można uruchomić większą liczbę połączeń na trasach lokalnych i regionalnych. W Lublinie powstanie dodatkowy przystanek - „Lublin Zachód”. Koszt tej inwestycji szacowany jest na blisko 3,5 mld zł.

Po modernizacji trasy pociągi pasażerskie pojadą tędy z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Podróż najszybszym pociągiem między Warszawą i Lublinem zajmie wtedy 1,5 godziny, czyli o ok. 45 minut krócej niż obecnie.

Remont i unowocześnienie trasy kolejowej nr 7 to inwestycja, o którą mieszkańcy regionu lubelskiego zabiegają od dawna. Ta linia kolejowa łączy nie tylko Lublin z Warszawą, ale prowadzi też do granicy z Ukrainą (w Dorohusku) i jest elementem międzynarodowego korytarza transportowego łączącego Morze Czarne – Morze Bałtyckie. Zmodernizowana linia kolejowa nr 7 – jak zapowiada PLK - pozwoli też na uruchomienie bezpośrednich, szybkich połączeń międzynarodowych między Warszawą a Kijowem oraz Lwowem.

