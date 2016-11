NBP upamiętnił gen. Józefa Hallera

W ramach serii „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” NBP wprowadził dziś do obiegu nowe monety kolekcjonerskie: złotą i srebrną, upamiętniające gen. Józefa Hallera.

Składająca się z czterech monet złotych i czterech srebrnych seria „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości”, którą NBP chce uczcić przypadającą w 2018 r. setną rocznicę tego wydarzenia, została zainaugurowana w listopadzie 2015 r. Otworzyła ją moneta upamiętniająca marszałka Józefa Piłsudskiego. Dziś do obiegu zostały wprowadzone dwie kolejne monety: złota – 8-gramowa o nominale 100 złotych i srebrna o nominale 10 złotych, poświęcone gen. Józefowi Hallerowi, który jako dowódca Frontu Pomorskiego dokonał w Pucku aktu symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim.

Jak podkreśla prof. Andrzej Chojnowski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, uroczystość ta była godnym uwieńczeniem zasług generała dla odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Koleje losu gen. Józefa Hallera pokazywały zawiłość dróg prowadzących Polaków do niepodległości. Bez niego nie powstałaby ochotnicza armia we Francji, która walczyła później w Polsce przeciwko Ukraińcom w Galicji Wschodniej w 1919 r. oraz przeciwko bolszewikom w 1920 r. – zauważa prof. Andrzej Chojnowski.

Na rewersie złotej monety widnieje portret gen. Józefa Hallera w mundurze i czapce wojskowej, natomiast awers przedstawia wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w tle rozchodzącej się płaszczyzny.

Z kolei na rewersie monety srebrnej został umieszczony portret generała, a na tle stylizowanej flagi Polski jego imię i nazwisko. Natomiast awers to wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz stylizowana flaga Polski.

Jak powiedziała NaszemuDziennikowi.pl Monika Mularz-Dobrowolska z oddziału okręgowego NBP w Rzeszowie, do obiegu trafiło do dwóch tysięcy monet złotych w cenie 1650 złotych za sztukę oraz do 20 tysięcy monet srebrnych, za którą trzeba będzie zapłacić 130 złotych.

NBP planuje jeszcze emisję dwóch zestawów w ramach serii „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. W przyszłym roku będą to monety upamiętniające Romana Dmowskiego, a serię zakończy emisja monet z wizerunkiem Ignacego Jana Paderewskiego, którą zaplanowano na 2018 r.

Kolejna emisja monet kolekcjonerskich NBP planowana jest na 7 grudnia, kiedy do obiegu zostaną wprowadzone monety upamiętniające Aleksandra Jagiellończyka z serii „Skarby Stanisława Augusta” oraz szeląg, talar Stefana Batorego w ramach serii „Historia Monety Polskiej”.

Mariusz Kamieniecki