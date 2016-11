Ekshumacje dla ustalenia przyczyn śmierci

Badanie fizykochemiczne na materiały wybuchowe nie jest pierwszoplanową sprawą; sekcja ma zmierzać do ustalenia przyczyny śmierci – powiedział zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek podczas konferencji poświęconej śledztwu ws. katastrofy smoleńskiej.

Jak podkreślił prokurator, ciała ofiar zostaną przebadane m.in. metodą tomografii komputerowej, która „pozwala specjalistom sięgnąć w takie obszary ciała, które są podczas konwencjonalnej sekcji praktycznie niedostępne”. Według Pasionka, od tego badania specjaliści rozpoczną pracę. – Ale nie będzie to ani jedyne, ani najbardziej skomplikowane badanie – dodał.

Oprócz tradycyjnej sekcji mają zostać pobrane próbki do badań histopatologicznych, toksykologicznych, fizykochemicznych – zapowiedział prokurator.

– Ten trotyl, o którym ciągle piszecie, w postanowieniu widnieje jako numer cztery dla biegłych, nie jako jeden – powiedział Pasionek do dziennikarzy.

– Badanie fizykochemiczne, badanie śladów obecności materiałów wybuchowych, nie jest pierwszoplanową rzeczą. Sekcja ma zmierzać do ustalenia przyczyny zgonu, mechanizmu zgonu. To są absolutnie priorytetowe rzeczy. [...] Jeżeli [...] mamy za cel zrekonstruować przebieg tego zdarzenia, to [...], z punktu widzenie rzetelności, wszystkie te czynności muszą być przeprowadzone. Nie przesądzam absolutnie wyników, do jakich dojdziemy – podkreślił prok. Pasionek.

– Żadnej hipotezy nie traktujemy priorytetowo, wszystkie będą weryfikowane do samego końca przy użyciu wszystkich dostępnych metod – dodał.

