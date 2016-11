Warszawa: Infolinia o utrudnieniach w ruchu

W piątek o godzinie ósmej rano policja uruchomi numer telefonu, pod którym będzie można uzyskać informacje o bieżących utrudnieniach w ruchu drogowym na terenie Warszawy w związku z obchodami Święta Niepodległości.

Infolinia 22 603 80 38 (opłata za połączenie według stawek operatorów) będzie funkcjonowała do czasu ustania utrudnień w ruchu.

– W związku z uroczystymi obchodami Święta Niepodległości oraz zgromadzeniami publicznymi odbywającymi się 11 listopada na terenie Warszawy mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta – powiedział w czwartek PAP rzecznik Komendy Stołecznej Policji asp. szt. Mariusz Mrozek.

W komendach – Głównej i Stołecznej – powołano specjalne zespoły, które na bieżąco będą monitorować to, co się będzie działo na warszawskich ulicach. Nad bezpieczeństwem w Warszawie ma czuwać w sumie ponad 7 tys. policjantów. Stołeczna policja wystąpiła do KGP o wsparcie ze strony funkcjonariuszy z innych garnizonów z kraju. – Siły wsparcia z pozostałych województw już dotarły do Warszawy – poinformował Mrozek.

Na początku listopada w KSP odbyła się odprawa poświęcona przygotowaniom służb do zabezpieczenia obchodów Święta Niepodległości. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak zadeklarował, że policja jest przygotowana do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestnikom manifestacji, jak i mieszkańcom Warszawy. Oświadczył, że wobec wszystkich osób łamiących prawo zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Do stołecznego ratusza wpłynęło kilkanaście zgłoszeń manifestacji planowanych na 11 listopada. Tego dnia ulicami Warszawy przejdą trzy duże marsze. Odbędą się także uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz bieg uliczny.

RS, PAP