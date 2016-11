Uroczystości Święta Niepodległości przebiegły bezpiecznie; to niewątpliwie zasługa policji – powiedział na briefingu w KSP szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

– To właśnie dzięki zaangażowaniu polskich policjantów Komendy Stołecznej Policji, dzięki rozmowom, negocjacjom z organizatorami poszczególnych marszów, wieców, udało się doprowadzić do tego, że uroczystości przebiegły w spokojnej atmosferze, że były bezpieczne – dodał.

– Chciałem podkreślić, że w dużej mierze polska policja, Komenda Stołeczna Policja wypełniła zadania, które spoczywają na urzędzie stołecznym miasta Warszawy. Ale to nie jest najważniejsze. Ważne, że w Warszawie było bezpiecznie – podkreślił Błaszczak.

Dodał, że najważniejsze jest to, iż w stolicy nie doszło do wydarzeń, takich jak w 2013 czy to w 2011 r.

– Szczególnie właśnie w tych dwóch latach doszło do burd w Warszawie. Dziś było bezpiecznie – powiedział szef MSWiA.

RP, PAP