PGZ wsparła Dom Miłosierdzia powstający pod Lwowem

100 tys. złotych przekazała Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) na powstający pod Lwowem Dom Miłosierdzia dla starszych i samotnych osób pochodzenia polskiego – poinformowała Grupa w przesłanym PAP komunikacie.

Dom Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego znajduje się w Brzuchowicach koło Lwowa. Jego powstanie to inicjatywa metropolity lwowskiego księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Dzięki datkowi PGZ dom będzie gotowy do przyjęcia pierwszych podopiecznych jeszcze w tym roku.

Uroczystość przekazania pieniędzy odbyła się w poniedziałek w Brzuchowicach. Ks. abp Mokrzycki podkreślał, że w Domu Miłosierdzia chorzy i emeryci będą mieli godne warunki życia, których nie może im zapewnić ukraińskie państwo.

– Kierowani tymi naglącymi potrzebami, z wielką ufnością w Opatrzność Bożą ukończyliśmy przebudowę budynku na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach i zaadoptowaliśmy go do potrzeb domu emerytów. Jednak same ściany to za mało – mówił metropolita.

Arcybiskup Mokrzycki wyjaśnił, że dofinansowanie przekazane przez PGZ pozwoli na zakup wyposażenia: mebli, sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego i sprzętu gospodarczego.

– Ci starsi ludzie wiele już wycierpieli na Ukrainie. Teraz należy im się godność, szacunek i właściwa opieka – powiedział podczas uroczystości prezes zarządu PGZ Arkadiusz Siwko.

– Postawa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej to piękny wzór dla szefostwa innych firm – zaznaczyła wicemarszałek Senatu RP Maria Koc.

10 września Dom Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego poświęcił były sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej ks. kard. Tarcisio Bertone. Było to wotum wdzięczności Kościoła katolickiego za 25 lat wolności i odtworzenie struktur kościelnych na Ukrainie.

RP, PAP