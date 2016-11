Premier: Rząd PiS jest po to, aby służyć Polakom

Rząd PiS jest po to, aby służyć Polakom; dotrzymujemy słowa, zrealizowaliśmy nasze zobowiązania – powiedziała premier Beata Szydło we wtorek na konferencji podsumowującej rok rządów.

– Wszyscy mamy poczucie tego, że jesteśmy tutaj po to, żeby państwu służyć, żeby każdego dnia z pokorą sięgać do tych zobowiązań, które wobec was złożyliśmy, do tego programu, który wy dla nas napisaliście i żebyśmy każdego dnia przypominali sobie, że jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby realizować piękne marzenie nas wszystkich, jakim jest Polska – powiedziała szefowa rządu.

Oświadczyła, że rząd PiS dotrzymuje słowa. – Zrealizowaliśmy zobowiązania, które podjęliśmy na ten rok – powiedziała Szydło.

– To był dobry rok, liczę na to, że następny będzie równie dobry. Dziękując wam, że jesteście razem z nami, chcę jeszcze raz powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest po to, żeby służyć Polakom – powiedziała szefowa rządu.

Podziękowała też członkom swojego gabinetu za rok współpracy i – jak mówiła – „mierzenia się często z trudnymi wyzwaniami”.

RS, PAP