Senacka komisja wnosi o poprawki do ustawy o statusie sędziów TK

Senacka komisja zaproponowała kilka poprawek do ustawy autorstwa posłów PiS o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która wprowadza m.in. jawność ich oświadczeń majątkowych. Senat ma się nią zająć na obecnym posiedzeniu.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rekomenduje Izbie przyjęcie całości ustawy wraz z poprawkami.

Przewodniczący komisji Michał Seweryński (PiS) zaproponował kilka poprawek, które komisja poparła. Jedna z nich głosi, że sędzia w stanie spoczynku „zachowałby prawo wypowiadania się w sprawach publicznych”, a ponadto nie miałby ograniczenia podejmowania zatrudnienia jako pracownik naukowy tylko u jednego pracodawcy (co ma obowiązywać czynnego sędziego).

Inna poprawka głosi, że zyski z akcji i udziałów w spółkach sędzia TK przekazuje na cele publiczne albo – co jest istotą poprawki – na specjalne konto, z którego będzie mógł czerpać środki po końcu kadencji. W razie niewywiązania się z tego obowiązku prezes TK dawałby sędziemu dodatkowe 30 dni – a gdyby ten się jednak z tego nie wywiązał, odchodziłby z TK.

Według innej poprawki Seweryńskiego, prezydent RP musiałby zasięgać opinii I prezesa SN, gdyby chciał, na wniosek Prokuratora Generalnego, wystąpić o zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego TK.

Ustawę o statusie sędziów TK Sejm przyjął 4 listopada. Odrzucono poprawki opozycji – by odrzucić cały projekt oraz by skreślić kwestionowane przez nią zapisy. Sejm przyjął poprawki PiS, m.in. by zwolnić sędziów TK w stanie spoczynku z obowiązku przekazania na cel publiczny zysków z posiadanych akcji.

RS, PAP