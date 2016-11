CBŚP rozbiło gang podrabiający środki chemii gospodarczej

Gang zajmujący się podrabianiem i sprzedażą środków do prania oraz mycia naczyń znanego koncernu rozbili funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymano 8 osób, w tym lidera grupy, 34-letniego Zdzisława K.

– Zatrzymani nie tylko trudnili się podrabianiem chemii, ale również wyłudzali podatek VAT. Policjanci ustalili, że grupa zarobiła na procederze ok. 1 mln zł – poinformowała rzecznik CBŚP, kom. Agnieszka Hamelusz.

Policjanci dokonali zatrzymań w Lublinie, Żywcu, Grójcu, Rykach i Świdniku. Trafili do drukarni, gdzie na potrzeby grupy produkowano etykiety umieszczane później na towarze. W jednej z firm w powiecie grójeckim funkcjonariusze zabezpieczyli 1,5 tony środków chemicznych.

Zatrzymani usłyszeli w wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Lublinie zarzuty działania w grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustwa i naruszeń prawa własności przemysłowej. Lider grupy, 34-letni Zdzisław K., został aresztowany przez sąd. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Jak ustalili śledczy, członkowie grupy od listopada 2014 r. do listopada tego roku wprowadzili do obrotu co najmniej 54 tiry wypełnione proszkami i żelami do prania oraz płynami do mycia naczyń o wartości 2,3 mln zł. Handlowali tym towarem nie tylko w Polsce, lecz także na Litwie i Ukrainie.

RP, PAP