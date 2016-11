Sejm wznowił posiedzenie

Sejm, który w środę po godz. 9.00 wznowił posiedzenie, zajmie się m.in. rządowym projektem zmian w ustawie mającym na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Przed południem zaplanowano głosowania. Posłowie mają głosować m.in. nad prezydenckim projektem ustawy, który przewiduje obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. We wtorek podczas drugiego czytania w Sejmie kluby Kukiz'15 i PSL złożyły poprawki do projektu przewidujące możliwość przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy oraz utrzymania prawa niektórych rolników do wcześniejszego pobierania świadczeń emerytalnych. Komisja polityki społecznej rekomenduje odrzucenie poprawek.

W Sejmie zaplanowane jest też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który dotyczy wykonania wyroku TK, poprzez wydłużenie (z 5 do 10 lat) okresu, po upływie którego od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia postępowania, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.

Posłowie wysłuchają również informacji bieżącej w sprawie programu budowy dróg i autostrad oraz przetargów na budowę dróg i autostrad. Wniosek o informację został złożony przez klub Nowoczesnej.

Sejm rozpatrzy projekt dotyczący instytutów badawczych pozwalający ministrowi powołać i odwołać dyrektora instytutu m.in. bez rozpisania konkursu.

Posłowie zdecydują także o losie poprawek Senatu do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), które m.in. zakładają, że przepisy o KAS zaczną obowiązywać 1 marca 2017 r., a nie 1 stycznia, jak chciał Sejm. Ustawa o KAS oraz ustawa wprowadzająca jej przepisy przewiduje konsolidację obecnej Służby Celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej; w ich miejsce zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa.

RS, PAP