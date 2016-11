Senat wznowił obrady

Na wzowionym posiedzeniu senatorowie rozpoczęli prace od debaty nad ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego; wysłuchają też informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Ustawa autorstwa posłów PiS o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wprowadza m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK i zmienia zasady ich odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Debata nad tym punktem została przerwana we wtorek wieczorem. Senator PO Piotr Zientarski złożył wtedy wniosek o skierowanie ustawy do komisji ustawodawczej; marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) stwierdził, że nie ma kworum (sala obrad była wtedy niemal pusta), aby ten wniosek przegłosować i ogłosił przerwę do środy, do godz. 10.00.

We wtorek rano Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zarekomendowała izbie przyjęcie całości ustawy wraz z kilkunastoma poprawkami. Przyjęła m.in. poprawki przedstawione przez przewodniczącego komisji Michała Seweryńskiego (PiS). Według nich, sędzia w stanie spoczynku „zachowałby prawo wypowiadania się w sprawach publicznych"; ponadto nie miałby ograniczenia podejmowania zatrudnienia jako pracownik naukowy tylko u jednego pracodawcy (co ma obowiązywać czynnego sędziego).

Inna poprawka głosi, że prezydent RP musiałby zasięgać opinii I prezesa SN, gdyby chciał, na wniosek Prokuratora Generalnego, wystąpić o zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego TK. Według kolejnej poprawki, zyski z akcji i udziałów w spółkach sędzia TK przekazuje na cele publiczne albo na specjalne konto, z którego będzie mógł czerpać środki po końcu kadencji. W wieczornej debacie PO złożyło wniosek, by odrzucić ustawę.

Senat zajmie się też powołaniem członka Rady Polityki Pieniężnej – ma on zastąpić odwołanego na początku października Marka Chrzanowskiego. W jego miejsce senatorowie PO zgłosili kandydaturę Marka Andrzeja Dąbrowskiego, a senatorowie PiS Rafała Bogumiła Sury.

Senatorowie rozpatrzą ponadto m.in. nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która określa nowy system wsparcia bezpośredniego dla rolników. W porządku obrad jest też m.in. nowela ustawy o akcyzie, która zakłada, że ze zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy skorzystają te zakłady energochłonne, które zainstalują odpowiednie systemy służące ochronie środowiska lub podwyższeniu efektywności energetycznej.

Senatorowie zajmą się też nowelą ustawy, która dotyczy przywrócenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

RS, PAP