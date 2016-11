Trump potwierdził sojusz polsko-amerykański

Ambasador RP w USA Piotr Wilczek powiedział, że prezydent elekt Donald Trump potwierdził w rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą sojusz polsko-amerykański. – Na pewno nie jest zagrożona ani nasza współpraca bilateralna, ani nasze sojusze – zapewnił.

– Myślę, że nie mamy się czego obawiać – powiedział polskim dziennikarzom nowy ambasador Polski w Waszyngtonie prof. Piotr Wilczek przy okazji uroczystości z okazji Święta Niepodległości, jaka odbyła się w rezydencji ambasadora w środę wieczorem.

– Jeśli chodzi o stosunki polsko-amerykańskie, to możemy się spodziewać, wbrew różnym retorycznym wypowiedziom z kampanii, że będzie naprawdę dobrze – zaznaczył.

Kilka godzin wcześniej doszło do rozmowy telefonicznej między prezydentem Dudą a Donaldem Trumpem, który wygrał 8 listopada wybory prezydenckie w USA. Ambasador Wilczek zwrócił uwagę, że była to „siódma rozmowa prezydenta elekta z przywódcą kraju UE i pierwsza z przywódcą kraju z Europy Środkowo-Wschodniej, nie licząc Rosji i Ukrainy”, co – jego zdaniem – świadczy to o tym, że „Trump traktuje Polskę poważnie”.

– Poprzez tę rozmowę prezydent elekt wskazał, przynajmniej pokazał gest, że w jego mniemaniu Polska jest liderem w regionie – ocenił. Jak dodał, podczas rozmowy obaj liderzy zaprosili się nawzajem do odwiedzenia swych krajów i potwierdzili sojusz polsko-amerykański.

Pytany o kulisy rozmowy ambasador Wilczek przyznał, że działania sztabu prezydenta elekta Trumpa są „nietypowe”.

– Wszyscy o tym wiedzą, pisał o tym „New York Times”. Rzeczywiście tradycyjnymi kanałami do takich rozmów się nie doprowadza. Ale była tutaj dobra wola ze strony sztabu prezydenta i tylko przeszkody techniczne spowodowały, że nie odbyło się to jeszcze wcześniej – wyjaśnił.

Zaznaczył, że pomocna okazała się amerykańska Polonia, która już podczas kampanii nawiązała kontakt z Donaldem Trumpem i zorganizowała spotkanie z nim w Chicago.

– Myślę, że to spotkanie (...) przyczyniło się do tego, że tak wcześnie odbyła się rozmowa prezydenta Dudy z prezydentem elektem Trumpem – ocenił.

Zwrócił też uwagę, że z dwóch kandydatów w wyborach prezydenckich w USA tylko kandydat Partii Republikańskiej spotkał się z Polonią; kandydatka Demokratów Hillary Clinton takiego spotkania nie miała.

Pytany, czy nie obawia się zbyt dużego zbliżenia w relacjach amerykańsko-rosyjskich, ambasador Wilczek powiedział, że oczekuje, iż Trump będzie rozmawiał ze wszystkimi. Zauważył, że zaraz po rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem Trump odbył rozmowę z prezydentem Ukrainy. Podkreślił też, że prezydent USA będzie przede wszystkim postępować zgodnie z interesami USA.

– Prezydent Trump jest wytrawnym politykiem, o czym świadczy jego zwycięstwo. To była znakomita kampania, której powinien mu każdy pogratulować. Będzie postępował zgodnie z interesami Ameryki jak każdy prezydent, bo prezydenci USA nie prowadzą polityki zgodnie z interesami UE, Polski czy Rosji, tylko Stanów Zjednoczonych. I sądzę, że Trump będzie wiedział, co robić. Na pewno nie jest zagrożona nasza współpraca bilateralna ani nasze sojusze – powiedział Wilczek.

RP, PAP