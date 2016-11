Polska będzie organizatorem szczytu klimatycznego w 2018

Polska będzie organizatorem 24. szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku.

Propozycję organizacji COP24 w Polsce, czyli 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14), w imieniu polskiego rządu zgłosił minister Jan Szyszko podczas swojego wystąpienia na sesji plenarnej konferencji COP22 w Marrakeszu.

Konferencje klimatyczne ONZ (tzw. COPy – Conferences of the parties) to doroczne globalne szczyty, podczas których negocjuje się zakres działań na rzecz polityki klimatycznej. Polska organizowała już dwa szczyty klimatyczne ONZ – w 2008 roku w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

RP, PAP