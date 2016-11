Senacka komisja za ustawą o obronie terytorialnej

Senacka komisja obrony opowiedziała się w środę za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony wprowadzającej Wojska Obrony Terytorialnej jako odrębny rodzaj sił zbrojnych.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz ponownie zapewniał, że WOT będą integralną częścią całego wojska, argumentował też, że zacieśnią one więź armii ze społeczeństwem. – Przy wszystkich zasługach armii zawodowej – elementem, który został zapoznany w tamtym postępowaniu [uzawodowieniu – PAP], było to [...], że powstanie swoista luka między strukturami operacyjnymi i strukturami społeczeństwa cywilnego, i że to może mieć wpływ na bezpieczeńswtwo – powiedział szef MON, powołując się na konflikty w Gruzji i na Ukrainie.

Podkreślił, że – poza ochotniczym charakterem – WOT wyróżnia to, iż „są pewnym pokłosiem nowej sytuacji polityczno–militarnej w Europie i widocznego rozwoju struktur proobronnych”, są także wyrazem powrotu koncepcji armii obywatelskiej. Jak powiedział, rozchodzeniu się armii zawodowej i społeczności lokalnej ma też zaradzić zapisana w ustawie współpraca MON z tymi ministerstwami, które dysponują strukturami paramilitarnymi. Chodzi o MSWiA, któremu podlegają m.in. ochotnicze straże pożarne, resort infrastruktury, któremu podlega Służba Ochrony Kolei, czy Ministerstwo Środowiska, które nadzoruje straż leśną, ustawa wspomina ponadto o Polskim Związku Łowieckim.

Minister dodał, że decyzja o budowie WOT w proponowanym kształcie wynika także z tego, że „uzawodowienie armii doprowadziło do olbrzymiego zmniejszenia liczebności armii”. Zapowiedział, że niezależnie od formowania WOT, które docelowo mają liczyć ponad 50 tys. osób, wojska operacyjne zostaną rozbudowane do 110 tys. jeszcze w przyszłym roku.

RS, PAP