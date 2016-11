Sejm zajmie się projektami ws. reprywatyzacji w stolicy

Rządowy projekt o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w stolicy oraz projekt ustawy reprywatyzacyjnej autorstwa PO znalazły się w harmonogramie rozpoczynającego się jutro posiedzenia Sejmu. Posłowie mają zająć się tymi projektami w piątek.

Projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Rząd przyjął ten projekt w ubiegły czwartek.

W projekcie zapisano, że powołana ustawą komisja weryfikacyjna ma być „organem administracji publicznej stojącym na straży interesu publicznego”.

„Chodzi o przywrócenie ochrony interesu społecznego i prywatnego przez usunięcie rażących naruszeń prawa. Jest to odpowiedź na oczekiwanie społeczne, że państwo zdecydowanie zareaguje na patologię, jaka narastała przez lata przy reprywatyzacji warszawskiej” – podawało w czwartek Centrum Informacyjne Rządu.

Zgodnie z projektem komisja, na wstępnym etapie działająca podobnie do prokuratury, po przeprowadzeniu czynności sprawdzających będzie wydawała postanowienie o wszczęciu postępowania rozpoznawczego w przypadku uprawdopodobnienia, że decyzja reprywatyzacyjna została wydana z naruszeniem prawa. Później prowadzi co do zasady jawną rozprawę – ze względu na bezpieczeństwo państwa, ochronę informacji niejawnych lub „zagrożenie spokoju i porządku publicznego” rozprawę komisja może utajnić.

Decyzje i postanowienia komisja wydaje po jawnym głosowaniu, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków komisji – w tym jej przewodniczącego. W wypadku rozkładu głosów po równo decydował będzie głos przewodniczącego.

RS, PAP