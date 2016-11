Prezydent Duda rozpoczął oficjalną wizytę w Szwecji

Prezydent Andrzej Duda z małżonką przylecieli do Szwecji. Podczas trzydniowej oficjalnej wizyty zostaną przyjęci przez króla Karola XVI Gustawa i królową Sylwię. Duda spotka się też z premierem Szwecji i będzie rozmawiał m.in. o innowacyjności i bezpieczeństwie.

Jeszcze dzisiaj wieczorem prezydent spotka się w polskiej ambasadzie z Polonią.

W środę wczesnym popołudniem ma się odbyć spotkanie pary prezydenckiej z królem Karolem XVI Gustawem i królową Sylwią. Wcześniej tego dnia Andrzej Duda będzie uczestniczył w inauguracji polsko-szwedzkiego seminarium „Innovation: A key to future growth. Polish and Swedish experiences”, gdzie planowane jest wystąpienie prezydenta.

Również w środę Andrzej Duda odwiedzi Ericsson Studio w Kista, dzielnicy Sztokholmu. Tam również zaplanowano jego wystąpienie.

W czwartek rano szef polskiego państwa spotka się w siedzibie szwedzkiego rządu z premierem Stefanem Loefvenem. Najpierw przewidziano spotkanie z mediami, po czym spotkanie obu polityków w cztery oczy. Wezmą też udział w śniadaniu roboczym.

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski powiedział PAP, że wizyta w Szwecji dotyczy trzech aspektów polsko-szwedzkich relacji.

– Po pierwsze, dyplomacji ekonomicznej, którą prezydent Duda mocno dzisiaj podkreśla jako jeden z filarów swojej polityki zagranicznej – wskazał minister.

Dodał, że będzie to kolejna wizyta zagraniczna, na którą prezydent zabierze przedstawicieli polskich start-upów. Młodzi polscy przedsiębiorcy wezmą udział w forum dotyczącym innowacyjności.

– Przy okazji tego forum będzie szereg spotkań prezydenta z dużymi inwestorami szwedzkimi, dużymi firmami szwedzkimi, ze szwedzką izbą przemysłową, z firmami, które są też obecne w Polsce – mówił Szczerski.

Drugi punkt wizyty to rozmowy o polityce.

– Prezydent spotka się z wszystkimi najważniejszymi politykami Szwecji – parą królewską podczas przyjęcia w Pałacu Królewskim, a także z szefem parlamentu (Riksdagu) Urbanem Ahlinem i premierem – sprecyzował minister.

Jak zaznaczył, Polskę ze Szwecją bardzo ściśle wiąże dzisiaj współpraca w dziedzinie polityki bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim. Minister dodał, że tematem rozmów prezydenta będzie też przyszłość Europy. Jak ocenił, Szwecja jest bardzo aktywnym uczestnikiem polityki europejskiej.

– Polskę ze Szwecją w polityce europejskiej wiąże jedna wspólna marka – polityka wschodnia UE. Przyszłość Partnerstwa Wschodniego i tego, co może się wydarzyć na wschodzie Europy i w jaki sposób można odbudować tam przestrzeń stabilności i pokoju, również jest wspólną troską Polski i Szwecji – powiedział.

Szczerski dodał, że prezydent podczas rozmów w Sztokholmie przedstawi też negatywną opinię Polski na temat inicjatywy budowy gazociągu Nord Stream 2, a także ostatnich decyzji Komisji Europejskiej w kwestii gazociągu OPAL.

OPAL to gazociąg przesyłowy biegnący na terenie Niemiec równolegle do polsko-niemieckiej granicy, o maksymalnej przepustowości ok. 35 mld m sześc. Stanowi lądowe przedłużenie gazociągu Nord Stream 1. Pod koniec października KE zezwoliła rosyjskiemu Gazpromowi na znaczne zwiększenie wykorzystania gazociągu OPAL. Zgodnie z zapowiedziami planowane jest zwiększenie dostępu Gazpromu do zdolności przesyłowych gazociągiem OPAL do poziomu 80 proc. Tym samym z gazociągu Nord Stream 1 Gazprom będzie mógł wprowadzić do Niemiec o ponad 20 mld m sześc. gazu więcej, niż był w stanie tłoczyć do tej pory.

Gazociąg Nord Stream 2 ma powstać na dnie Bałtyku, równolegle do dwóch istniejących nitek gazociągu Nord Stream 1 przez wyłączne strefy ekonomiczne Finlandii – na odcinku 375 km, Szwecji – 500 km i strefę ekonomiczną i morze terytorialne Danii – łącznie 140 km. Ma to być dwunitkowa magistrala gazowa o mocy przesyłowej 55 mld m sześc. surowca rocznie z Rosji do Niemiec. Projektowi temu sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina.

RP, PAP