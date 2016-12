W święta na drogach zginęło 18 osób

Przez trzy świąteczne dni na drogach doszło do 167 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 210 zostało rannych; policjanci zatrzymali 545 nietrzeźwych kierowców – poinformowała we wtorek PAP Komenda Główna Policji.

Podano też, że przed rokiem w 177 wypadkach zginęło 18 osób, 246 było rannych, a policja zatrzymała 735 nietrzeźwych kierowców.

– W porównaniu do ubiegłego roku, jeśli chodzi o nietrzeźwych kierowców i wypadki, to jest duża poprawa – powiedział PAP we wtorek rano młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z zespołu prasowego KGP.

Jak dodał, jedną z przyczyn wypadków były trudne warunki na drogach spowodowane wiatrem i opadami deszczu.

– Ubolewamy, że jest tak dużo ofiar, bo za każdą z tych liczb stoi jakaś ludzka tragedia – powiedział Rzeczkowski.

Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak poinformował PAP, że strażacy podczas świąt interweniowali 2071 razy w całej Polsce. W 17 pożarach zginęło osiem osób, a 41 było rannych; 1783 zdarzeń wiązało się z wypadkami, wichurami i innymi zdarzeniami. Strażacy odnotowali także 171 fałszywych alarmów.

W ubiegłym roku były 893 pożary, w których zginęło 8 osób i 52 były ranne.

– Czyli o 176 mniej pożarów w tym roku niż w roku ubiegłym i o 11 mniej osób odniosło obrażenia niż w roku ubiegłym. Najtragiczniejszy pożar był w Łomży w drugi dzień świąt, gdzie trzy osoby zginęły. Cechą wspólną wszystkich pożarów jest to, że powstały w naszych domach, w naszych mieszkaniach – czyli tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej. Pożary powstały w nocy – powiedział Frątczak.

RP, PAP