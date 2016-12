Pogrzeb Łukasza Urbana, który zginął w zamachu w Berlinie

W południe rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Łukasza Urbana, kierowcy ciężarówki, który zginął w zamachu w Berlinie 19 grudnia. W pogrzebie w Baniach (Zachodniopomorskie) uczestniczy prezydent Andrzej Duda, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, szefowa kancelarii premiera Beata Kempa.

19 grudnia ciężarówka na polskich numerach rejestracyjnych wjechała w tłum na świątecznym jarmarku w Berlinie. Według ustaleń niemieckich śledczych, ciężarówką kierował 24-letni Tunezyjczyk Anis Amri; potem został on zastrzelony przez policjantów we Włoszech. W zamachu w Berlinie zginęło 12 osób, a ok. 50 zostało rannych. Polski kierowca ciężarówki, Łukasz Urban, został zastrzelony przez zamachowca.

Łukasz Urban był pracownikiem polskiej firmy spedycyjnej, w dniu ataku zaparkował swoją ciężarówkę w Berlinie, czekając na jej rozładowanie.

Do zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie, któremu Amri przysiągł wierność. Nagranie z przysięgą opublikowała propagandowa agencja dżihadystów Amak.

Uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego kierowcy rozpoczęły się w południe od Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Baniach. Zmarłego żegnają rodzina, mieszkańcy Rożnowa, gdzie mieszkał Łukasz Urban, a także mieszkańcy powiatu gryfińskiego.

Udział w uroczystościach biorą prezydent Andrzej Duda, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa, posłowie PiS, wojewoda zachodniopomorski oraz przedstawiciel Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

RP, PAP