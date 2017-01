Proces likwidacji MSP potrwa do 31 marca

Proces likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa chcemy zakończyć do 31 marca – poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Jak dodał, Rada ds. Spółek może być skompletowana w przyszłym tygodniu.

Kowalczyk poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Rada Ministrów ma zająć się stosownym rozporządzeniem, które będzie dotyczyć przekazywania zarządzania nad spółkami Skarbu Państwa poszczególnym resortom.

Pytany, które spółki przejdą do poszczególnych ministerstw, powiedział, że będzie to podział „branżowy”. Jak mówił, LOT, PZU i GPW trafią pod nadzór ministra rozwoju i finansów, spółki górnicze – pod nadzór ME, spółki transportowe – Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Pytany o KGHM i Azoty, powiedział, że nie chce wyprzedzać decyzji Rady Ministrów.

Kowalczyk poinformował, że na likwidatora MSP zaproponuje premier Beacie Szydło dotychczasową dyrektor generalną Ministerstwa Skarbu Państwa. Dyrektorem generalnym urzędu jest Anna Mańk.

RS, PAP