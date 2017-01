We wtorek zbierze się Rada Mediów Narodowych

Na najbliższy wtorek, 10 stycznia, na godz. 12.00 zaplanowano posiedzenie Rady Mediów Narodowych, podczas którego ma m.in. zostać przyjęte stanowisko do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia w sprawie tzw. małej ustawy medialnej.

Wtorkowe posiedzenie Rady będzie pierwszym w tym roku. Z harmonogramu posiedzenia wynika, że jednym z punktów obrad będzie przyjęcie stanowiska w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. dotyczącego tzw. małej ustawy medialnej.

We wtorek RMN ma także przyjąć harmonogram konkursu na prezesa Polskiego Radia.

2 stycznia przewodniczący Rady Krzysztof Czabański poinformował PAP, że do RMN wpłynęło na razie 8 ofert w konkursie na nowego prezesa Polskiego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić do połowy lutego. Zgodnie z regulaminem konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia oferty można było składać do końca 2016 roku.

RS, PAP