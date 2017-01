Pamiętajmy o bezdomnych i osobach starszych

Minionej doby z powodu wychłodzenia zmarły dwie osoby, a dzień wcześniej ofiar śmiertelnych było siedem. Od pierwszego listopada z wychłodzenia w Polsce zmarło 55 osób.

Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że niskie temperatury mogą się jeszcze utrzymać przez kilka dni. W tym czasie nie wolno zapominać o osobach chorych i samotnych oraz bezdomnych, które szczególnie są narażone na niskie temperatury.

- Nie bójmy się reagować w takich sytuacjach. Jeśli mamy informacje o zagrożeniu ich życia. Reagujmy! Dzwońmy pod numer 112 – radzi Krzysztof Marcinkiewicz, rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego.

Przypomina, że osoby starsze, ubogie i bezdomne mają możliwość uzyskania konkretnej pomocy. Dodaje, że zorganizowana w Małopolsce sieć ośrodków pomocy społecznej w skład, której wchodzi 43 podmioty: schroniska, hostele, noclegownie, ogrzewalnie świadczy różnorodne usługi skierowane m.in. do osób starszych, ubogich i bezdomnych, a także do innych osób potrzebujących pomocy, również w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w okresie jesienno-zimowym. Do tego dochodzą także stołówki, kuchnie i jadłodajnie Caritas i Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które wydają gorące posiłki dla potrzebujących.

- Ośrodki pomocy społecznej w gminach są miejscem, do którego osoby będące w trudnej sytuacji powinny zwracać się o pomoc. Wykaz miejsc noclegowych, ogrzewalni i innych placówek w woj. małopolskim, które udzielają pomocy osobom bezdomnym można znaleźć na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyznaczonych miejscach osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych – przypomina Krzysztof Marcinkiewicz.

Mariusz Kamieniecki