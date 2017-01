Ostatniej doby 6 ofiar wychłodzenia

Ostatniej doby 6 osób zmarło z powodu wychłodzenia – podało we wtorek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 listopada 2016 r. w wyniku wychłodzenia zmarło 71 osób. RCB przypomina, aby przekazywać informacje o osobach, które potrzebują pomocy, pod numer alarmowy 112.

RCB apeluje o reagowanie na przypadki osób pozostających na mrozie i narażonych na wychłodzenie, a także o rozsądek w dogrzewaniu mieszkań.

Centrum apeluje także o wrażliwość i przypomina, że zagrożenie śmiercią z powodu wychłodzenia nie dotyczy tylko osób bezdomnych. Zdarza się, że ofiarami są również osoby starsze, mieszkające samotnie czy chore; może chodzić też o osoby, które zasnęły na powietrzu, będąc pod wpływam alkoholu.

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak poinformował we wtorek rano PAP, że od czwartku do wtorku rano doszło do 1892 pożarów, w których 14 osób zginęło, a 73 były poszkodowane. W ciągu ostatniej doby natomiast w 394 pożarach 8 osób zginęło, a 20 zostało poszkodowanych. Najwięcej pożarów miało miejsce w województwach: mazowieckim – 52, śląskim – 49, dolnośląskim – 38, wielkopolskim – 35.

Strażacy w ciągu ostatniej doby 99 razy interweniowali w przypadkach, gdy dochodziło do emisji trującego tlenku węgla, co było połączone z dogrzewaniem i niesprawnością urządzeń lub brakiem wentylacji. W tych sytuacjach nikt nie zginął, ale ponad 80 osób uległo podtruciu.

RP, PAP