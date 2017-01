Rozpoczęło się posiedzenie komisji śledczej ds Amber Gold

Rozpoczęło się pierwsze w tym roku posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold. Komisja ma przesłuchać dwoje świadków, pierwszym z nich jest b. dyrektor departamentu postępowania przygotowawczego w Prokuraturze Generalnej Bogusław Michalski.

Członkowie komisji będą zapewne pytać go o pismo z końca listopada 2011 r., wysłane przez ówczesnego przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka i adresowane do szefa PG Andrzeja Seremeta. Zawierało ono szereg krytycznych uwag na temat postępowania ws. Amber Gold prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz.

Pismo to nie trafiło jednak do Seremeta, ale zostało przekazane do departamentu postępowania przygotowawczego PG, który skierował je do zastępcy prokuratora apelacyjnego w Gdańsku, a stamtąd trafiło do gdańskiej prokuratury okręgowej.

Kolejnym świadkiem, który ma być przesłuchiwany we wtorek, jest była wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Alina Miłosz-Kloczkowska.

RS, PAP