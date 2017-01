Senat rozpoczął posiedzenie

Senat po godz. 9.00 rozpoczął zaplanowane na trzy dni posiedzenie. Ma się zająć ustawą budżetową na 2017 r.

Zgodnie z ustawą, dochody budżetu państwa wyniosą w 2017 roku ponad 325 mld zł, a wydatki ponad 384 mld zł; maksymalny poziom deficytu nie przekroczy 59 mld 345 mln 500 tys. zł.

Rząd założył, że w 2017 r. wzrost PKB (w ujęciu realnym) wyniesie 3,6 proc., średnioroczna inflacja – 1,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) – 5,5 proc.

Opozycja kwestionuje przyjęcie przez Sejm budżetu, twierdząc, że gdy ustawa była głosowana w Sali Kolumnowej, nie było kworum i że część ich posłów nie była dopuszczona do obrad. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapewnił, że w głosowaniach 16 grudnia brała udział wymagana w Konstytucji liczba posłów oraz że każdy z posłów mógł wejść do Sali Kolumnowej głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu.

W porządku obrad Senatu są też dwie inne ustawy, głosowane przez posłów na Sali Kolumnowej: nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego, która zmienia z pięcio- na dziesięcioletni okres od dnia uprawomocnienia się wyroku, po upływie którego nie można żądać wznowienia postępowania, oraz nowelizacja ustawy o instytutach badawczych.

Przepisy tej noweli dają m.in. możliwość powoływania i odwoływania dyrektora instytutu badawczego przez ministra. Według opozycji, ustawa jest szkodliwa. Zdaniem posłów PiS, umożliwi skuteczne zarządzanie.

W nowelizacji zapisano m.in. zniesienie wymogu znajomości jednego z języków obcych (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego) przez powołanego przez ministra dyrektora Instytutu Badawczego (IB). Obniżono też wymagania, które spełniać mają przewodniczący rady naukowej IB – do tej pory musiały być to osoby z co najmniej tytułem doktora habilitowanego. Według nowego zapisu, osoba ta będzie mogła legitymować się tytułem doktora.

W myśl nowelizacji, minister nadzorujący będzie miał możliwość powołania i odwołania dyrektora instytutu badawczego bez udziału rady naukowej i rozpisania konkursu.

Nowelizacja wprowadza również zmiany dotyczące rady naukowej. Obecnie w jej skład wchodzi co najmniej 50 proc. pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutu. 30-50 proc. stanowią natomiast osoby spoza instytutu, powołane przez ministra nadzorującego. Teraz pracownicy instytutu stanowić będą co najmniej 40 proc. składu rady, a osoby powołane przez ministra – co najmniej 50 proc. W myśl nowych zapisów przewodniczącego rady naukowej wybrać można tylko spośród osób powołanych do grona przez ministra nadzorującego.

W porządku obrad jest też senacki projekt ustawy, który pozwala osobom pobierającym rentę socjalną na uzyskiwanie miesięcznych przychodów do wysokości 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy zachowaniu prawa do pomniejszonej renty. Obecnie po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prawo do renty ulega zawieszeniu. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaopiniowała ten projekt negatywnie.

Kolejny senacki projekt, którym zajmie się izba, ma na celu zmianę zasad wyliczania wysokości emerytury zwykłej przysługującej kobietom, które urodziły się w 1953 r. i pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę. Ten rocznik kobiet nie został objęty ustawą, która umożliwia po osiągnięciu wieku emerytalnego wyliczenie emerytury bez pomniejszania jej wysokości o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur. Projekt został zaopiniowany negatywnie przez senacką komisję rodziny.

Inny z senackich projektów, którym zajmie się Senat, ma na celu przyznanie zasiłku pogrzebowego osobom, które poniosły koszty pogrzebu martwo urodzonego dziecka, dla którego sporządzono kartę zgonu.

RP, PAP