Senat: Debata nad budżetem po godz. 12.30

Marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że ustawą budżetową Senat zajmie się w środę po godz. 12.30. Wcześniej senatorowie PO wnioskowali, żeby Senat nie zajmował się na tym posiedzeniu ustawami, w tym budżetem, które zostały uchwalone przez posłów 16 grudnia w Sali Kolumnowej.

Senatorowie PO przekonywali, że te głosowania były nielegalne. Jednak w głosowaniu większość senatorów zatwierdziła porządek obrad Senatu, w którym znajduje się m.in. ustawa budżetowa na 2017 r.

Na briefingu przed rozpoczęciem posiedzenia marszałek Senatu poinformował senatorów, że ustawa budżetowa nie zostanie rozpatrzona jako pierwsza. Później na sali plenarnej marszałek powiedział, że w środę o godz. 12.30 zostanie zarządzona przerwa w związku z otwarciem w gmachu Senatu wystawy. – Informuję, że do rozpatrzenia punktu pierwszego przystąpimy dziś po przerwie na wystawę, po godz. 12.30 – powiedział Karczewski.

Na początku środowego posiedzenia senator Bogdan Klich (PO) złożył wniosek, by Senat nie zajmował się ustawami przyjętymi 16 grudnia ub.r. w Sali Kolumnowej Sejmu. – Zgłaszam sprzeciw wobec wprowadzenia do obecnego porządku obrad ustawy budżetowej oraz pozostałych ustaw przyjętych 16 grudnia na Sali Kolumnowej – powiedział senator PO.

Jak mówił, senatorowie PO mają bowiem „zasadnicze wątpliwości” co do legalności tych ustaw. – Nielegalność tych ustaw została potwierdzona szeregiem ekspertyz, w związku z tym jest to po prostu szwindel legislacyjny – oświadczył. Jak dodał, jest to „szwindel legislacyjny największy w historii wolnej Polski”.

W ocenie Klicha, jeśli Senat będzie rozpatrywał ustawy nielegalnie przyjęte podczas obrad w Sali Kolumnowej, to „będziemy przykładać rękę do tej nielegalności”. – Senatorowie PO nie przyłożą ręki do czegoś, co jest nielegalne, bo nie weźmiemy odpowiedzialności za uchwalenie prawa, które jest niezgodne z Konstytucją oraz regulaminem Sejmu – podkreślił.

– Nie ma takiej możliwości, aby w Senacie zalegalizować coś, co jest nielegalne – dodał.

Podczas głosowania nad wnioskiem formalnym złożonym rzez Klicha większość senatorów opowiedziała się jednak za zaplanowanym porządkiem obrad przewidującym m.in. debatę nad tegorocznym budżetem.

RS, PAP