Podkarpackie lasy bogatsze w drewno

Blisko dwa miliony metrów sześciennych drewna, tzw. grubizny, planują pozyskać w tym roku nadleśnictwa nadzorowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.

Planowane pozyskanie 1 mln 945 tys. metrów sześc. drewna, tzw. grubizny, to niecałe 60 tys. metrów sześc. więcej niż w roku ubiegłym. Jak poinformowała NaszDziennik.pl Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie, masa drewna planowanego do pozyskania w bieżącym roku to 64 proc. rocznego przyrostu zapasu drewna w podkarpackich lasach, a ich zasoby na pniu wzrastają przeciętnie o 1,1 mln metrów sześc. rocznie.

– Zwiększone możliwości sprzedaży drewna wynikają z potrzeb hodowlanych naszych lasów, ciągle zwiększamy również powierzchnię gruntów leśnych – zauważa dyr. Zagrobelna.

Jednak dodaje, że liczby to nie jest wszystko, co wpływa na decyzje. Żeby to zrozumieć, warto zapoznać się z procedurą wyznaczania drzew do usunięcia.

– Dwadzieścia lat temu, z uwagi na potrzeby biologiczne gatunków cennych, takich jak: jodła, buk, dąb, jawor, lipa czy grab, nie mogliśmy wykonywać wielu cięć. Dziś musimy się tego podjąć, aby pomóc naturze. Jestem dumna z tego, że dzięki rozsądnym działaniom leśników możemy oferować większą masę drewna przedsiębiorcom drzewnym – stwierdza dyr. Grażyna Zagrobelna.

Zwraca też uwagę, że zwiększone możliwości pozyskania pozwolą zaspokoić potrzeby miejscowego przemysłu i ludności, bowiem coraz chętniej ludzie ogrzewają swoje mieszkania drewnem. – To ekologiczny i jedyny w pełni odnawialny surowiec, który pracuje na pomyślność regionu i sprzyja wzrostowi gospodarczemu – dodaje dyrektor RDLP w Krośnie.

Leśnicy przypominają, że każdy tysiąc metrów sześciennych pozyskanego drewna to przynajmniej dwa miejsca pracy przy ścince oraz zrywce drewna, a także kilka miejsc pracy w przemyśle drzewnym i handlu drewnem.

– Zasobność podkarpackich lasów, która kształtuje się na poziomie ok. 303 metrów sześc. na jeden hektar, jest jedną z najwyższych w kraju, gdzie przeciętna to 266 metrów sześc. na hektar. Średni wiek drzewostanów w podkarpackich lasach wynosi 74 lata i jest o 16 lat wyższy niż średnia krajowa, a średni roczny przyrost wynosi tu prawie 10 metrów sześc. na jeden hektar. Ponad 30 proc. lasów regionu to drzewostany posadzone jeszcze w latach powojennych na gruntach porolnych. Wciąż trwa przebudowa ich składu gatunkowego. Tam gdzie rosły sosny, świerki czy olchy, pojawiają się jodły, buki, dęby, jawory, a więc gatunki właściwe dla lasów regionu – tłumaczy Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie.

Mariusz Kamieniecki