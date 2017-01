Do końca zimowych ferii odbywać się będą wspólne patrole policji i Żandarmerii Wojskowej – poinformował szef MSWiA Mariusz Błaszczak po piątkowej odprawie z zastępcami komendantów wojewódzkich policji w ośrodku narciarskim na Górze Kamieńsk (Łódzkie).

– Uzgodniłem z Komendantem Głównym Policji wystąpienie do premier Beaty Szydło o to, aby korzystać ze wsparcia Żandarmerii Wojskowej do czasu zakończenia ferii. Te wspólne patrole policji i żandarmerii sprawdzają się; są to patrole dodatkowe, dzięki którym zapewniamy bezpieczeństwo w centrach handlowych, w miejscach, do których przychodzą ludzie – powiedział Błaszczak.

Zaznaczył, że we wszystkich województwach – zarówno tych, gdzie ferie już się rozpoczęły, jak i tam, gdzie nastąpi to później – podjęto działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku.

– Chodzi o bezpieczeństwo na drogach, o przygotowanie autobusów, którymi przewożone będą dzieci. W każdym województwie są punkty kontroli technicznej autobusów; każdy z rodziców może zwrócić się do policji o sprawdzenie trzeźwości kierowców wiozących dzieci na wypoczynek – zachęcam do tego – dodał Błaszczak.

Jak poinformował, dla osób podróżujących przygotowano aplikacje informujące o stanie dróg.

Dodał, że wśród policjantów znajdują się także instruktorzy narciarscy, którzy będą patrolować stoki narciarskie.

– Będziemy mieć bezpieczną sytuację na stokach – zapewnił. Poinformował, że 38 stoków narciarskich patrolować będzie prawie 250 policjantów.

O tym, że ferie zimowe są okresem wytężonej pracy policjantów, przypomniał komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Zwiększone siły policyjne zostaną skierowane do miejscowości turystycznych, górskich, ale także tam, gdzie organizowane będą półkolonie.

– Będziemy też poza granicami kraju. Podpisane porozumienie z szefem Polizia di Stato spowoduje, że nasi policjanci wyjadą na włoskie stoki, atrakcyjne turystycznie dla naszych rodaków. Będziemy pełnili służbę wspólnie z włoskimi policjantami – dodał.

