Prokurator Generalny nie podjął decyzji ws. posłów opozycji

Prokurator Generalny nie podjął żadnej decyzji co do wyciągnięcia konsekwencji wobec posłów opozycji protestujących w Sejmie; ta sytuacja jest badana prawnie – podkreślił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Dziennikarze pytali Jakiego podczas konferencji prasowej w Sejmie, czy protestujących na sali sejmowej posłów opozycji mogą spotkać konsekwencje i jakie jest stanowisko w tej sprawie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

– Mówi się o różnych konsekwencjach tego protestu. Jedną z konsekwencji może być na przykład to, że jakaś wytwórnia muzyczna zaproponuje posłance Joannie Musze (PO) nagranie płyty. Z całą pewnością prokurator generalny nie podjął żadnej decyzji co do wyciągania konsekwencji wobec posłów. Ta sytuacja jest badana prawnie, bo jest wyjątkowo niestandardowa – podkreślił wiceminister Jaki.

Zaznaczył, że nigdy w polskim parlamencie nie doszło do sytuacji, żeby opozycja „siłą przejmowała fotel marszałka Sejmu”.

– To, co zrobiła PO i inne kluby opozycyjne, absolutnie nie powinno być tolerowane. Czy będą z tego konsekwencje prawne, musimy poczekać na ostateczne decyzje. Nie zostały podjęte żadne kroki – oświadczył wiceszef resortu sprawiedliwości.

RP, PAP