Szydło: Zwróciłam uwagę na najważniejsze kwestie dla Polski

Zagwarantowanie Polakom mieszkającym w Wlk. Brytanii praw, które już nabyli, swobodny przepływ osób oraz pozostawienie budżetu UE bez zmian po Brexicie - m.in. na te kwestie zwróciła uwagę premier Beata Szydło w rozmowie z szefową brytyjskiego rządu Theresą May.

Rozmowa telefoniczna premier Szydło z premier Wielkiej Brytanii odbyła się w środę na prośbę strony brytyjskiej i miała związek z przedstawionym we wtorek przez premier May planem Brexitu i przyszłych relacji Londynu z UE.

Szefowa polskiego rządu powiedziała w czwartek w radiowych Sygnałach Dnia, że w rozmowie premier May zwróciła uwagę na trzy dla naszego kraju najważniejsze kwestie. Jedną z nich - jak mówiła premier - jest sytuacja Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, a więc "zagwarantowanie tych praw, które już nabyli". Kolejną - jak dodała - jest swobodny przepływ osób.

W rozmowie poruszono też kwestię budżetu UE. Premier podkreśliła, że "Polska nie zgodzi się na to, ażeby w tej chwili perspektywa budżetowa, która została już przyjęta, i na którą zgodziła się Wielka Brytania, nawet po opuszczeniu Unii Europejskiej (...) żeby następowały na rzecz Wielkie Brytanii jakieś korekty".

- Uważamy, że ta perspektywa jest już zamknięta i budżet powinien pozostać w tym kształcie, w którym jest - zaznaczyła szefowa polskiego rządu.

- To są warunki polskie, ale oczywiście, to jest dopiero początek negocjacji i rzeczywiście będziemy negocjować wszyscy - podkreśliła premier. Dodała, że wstępne negocjacje pokazują, iż "wszyscy są zgodni, również co do postulatów Polski".

Szydło przypomniała, że 3 lutego, na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej na Malcie, będą toczyły się rozmowy m.in. na temat Brexitu.

-Tam będziemy doprecyzowywać, rozmawiać też na temat tych już konkretnych propozycji, które stawia pani premier Theresa May - zapowiedziała.

RP, PAP