Stołeczna policja apeluje o ostrożność na drodze

W związku z trudnymi warunkami na drodze odnotowujemy więcej niż zwykle kolizji, na szczęście niegroźnych – poinformowała w piątek rano stołeczna policja. Funkcjonariusze apelują jednak o ostrożność – drogi i chodniki są śliskie.

– Kierowcy z reguły, gdy warunki na drodze są bardzo trudne, dostosowują prędkość do tych warunków. Odnotowujemy dużo zdarzeń drogowych, ale są to kolizje, w których uszkodzone są jedynie pojazdy. Zdarzył się jeden poważniejszy wypadek – powiedziała PAP kom. Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Do wypadku, który odnotowała stołeczna policja, doszło na węźle Salomea (południowo-zachodnia Warszawa). Na skutek tego wypadku dwie osoby zostały ranne i zabrane do szpitala. Występują utrudnienia w ruchu, tym bardziej że w miejscu tym doszło także do siedmiu – na szczęście drobniejszych – kolizji.

– Do kolizji doszło także na ulicach: Pułkowej, Modlińskiej, Belwederskiej i na Trasie Toruńskiej – dodała Jurkiewicz.

