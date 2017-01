Uwaga na marznące opady

Na terenie całego kraju pada deszcz i jest mżawka; drogi krajowe są jednak przejezdne - poinformowała w sobotę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. IMiGW i RCB ostrzegają przed marznącymi opadami.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia (w trzystopniowej skali) dotyczące 10 z 16 województw.

Marznące opady będą odczuwalne w województwie lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, lubelskim, a także na północnych regionach województwa śląskiego i podkarpackiego. Z kolei w województwie zachodniopomorskim i pomorskim zapowiedziano wystąpienie mgły ograniczającej widoczność.

Także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed marznącymi opadami oraz śliskimi drogami i chodnikami.

RCB poinformowało także na Twitterze, że w piątek z wychłodzenia zmarła jedna osoba.

Jak prognozuje IMGW, w sobotę temperatura maksymalna od 0 st. na południu do 2-3 st. Celsjusza na północy. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna od minus 3 st. do 0 st. i do 1 st. nad morzem. W dolinach i kotlinach górskich spadek temperatury nawet do minus 15 st.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na osoby bezdomne, starsze oraz dzieci, które są szczególnie narażone na zimno.

