Parlamentarzyści rezygnują z udziału w Forum Europa – Ukraina

Parlamentarzyści odwołali swój wyjazd na X Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie w związku z zakazem wjazdu na Ukrainę prezydenta Przemyśla Roberta Chomy – poinformował poseł PiS Michał Dworczyk.

– Do momentu rozwiązania problemu zakazu wjazdu prezydenta Chomy tego rodzaju kontakty zostają zawieszone. W związku z tym parlamentarzyści, którzy mieli jechać na forum – marszałek, wicemarszałek, przewodniczący Grupy Bilateralnej, nie jadą – powiedział Dworczyk, który jest przewodniczącym sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

W X Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie, poświęconym m.in. modernizacji i rozwojowi potencjału Ukrainy, zgodnie z zapowiedzią mieli uczestniczyć m.in.: marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicemarszałek Ryszard Terlecki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Ponadto gośćmi forum mieli być także m.in.: szefowa Komisji ds. UE Izabela Kloc (PiS), Wojciech Buczak (PiS), Kazimierz Gołojuch (PiS), Rafał Weber (PiS), Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Organizatorzy forum wśród gości wymieniają też m.in. przedstawicieli rządu Beaty Szydło oraz prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego.

W dwudniowych obradach ma wziąć udział ponad 500 uczestników z Ukrainy, UE, Rosji, krajów sąsiedzkich i USA – przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i kół eksperckich – poinformowano na stronie forum.

Prezydent Robert Choma, który w ubiegłym tygodniu był zaproszony do Konsulatu RP we Lwowie na spotkanie opłatkowo-noworoczne, nie został wpuszczony na Ukrainę. Choma napisał w oświadczeniu, że wręczona mu na granicy decyzja o zakazie wjazdu na teren Ukrainy „nie zawiera żadnych wyjaśnień dotyczących powodów wydania zakazu, który obowiązuje do czasu odwołania”.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oświadczyła, że prezydent Przemyśla został uznany za persona non grata w grudniu w związku z jego „działalnością antyukraińską”.

