W sobotę pierwsza rozmowa telefoniczna Putina z Trumpem

Prezydent Rosji Władimir Putin przeprowadzi w sobotę pierwszą rozmowę telefoniczną z nowym przywódcą Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem – oświadczył w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Wcześniej o planowanej rozmowie informowały amerykańskie media.

W zeszłym tygodniu rzecznik Kremla w wywiadzie dla BBC mówił, że spotkanie prezydentów Rosji i USA to kwestia miesięcy, a ustalenia w sprawie terminu mogą zapaść podczas rozmowy telefonicznej obu przywódców. W wywiadzie dla państwowej telewizji Rossija Pieskow wyjaśnił, że Putin zadzwoni do Trumpa w najbliższych dniach, by złożyć mu gratulacje z okazji objęcia urzędu prezydenta USA.

Pieskow zauważył w ubiegłym tygodniu, że taka rozmowa to zwyczaj protokolarny, i zastrzegł, że obaj przywódcy „tak czy inaczej spotkają się”, jednak na razie – jak zapewnił – nie ma „żadnych ustaleń i decyzji w tej sprawie”.

RP, PAP