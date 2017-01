Ogłoszono alarm smogowy dla Krakowa

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił we wtorek alarm smogowy dla Krakowa w związku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu dobowej normy stężenia pyłu PM10, która wynosi 300 mikrogramów na metr sześc. Alarm potrwa dwie doby – do 3 lutego do godz. 12.00.

Jak poinformowało w południe biuro prasowe wojewody małopolskiego, działania określone w obowiązującym „Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego" podjęto, mając na uwadze aktualną sytuację oraz prognozy – krótkoterminową i 5-dniową.

Wtorek jest 11. dniem w styczniu, kiedy pył PM10 znacznie przekracza dopuszczalne normy w Krakowie. Z powodu bardzo złego stanu powietrza jest on czwartym dniem z rzędu darmowej komunikacji publicznej dla kierowców.

RS, PAP