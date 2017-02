W rocznicę utworzenia „Sokoła”

W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie odbyła się dzisiaj prezentacja monety okolicznościowej z okazji 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wydanej przez Narodowy Bank Polski. Przypomniano też historię tej bogatej w tradycje patriotycznej organizacji.

Srebrna dziesięciozłotówka upamiętniająca 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” weszła do obiegu 27 stycznia. Dzisiaj kolekcjonerską, okolicznościową monetę uroczyście zaprezentowano podczas uroczystości przygotowanej wspólnie przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie i Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać prelekcji o historii rzeszowskiego „Sokoła”, którą przedstawiła dr Agnieszka Mirkiewicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przypomniala ona ideę Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Symbolem Towarzystwa, które powstało 7 lutego 1867 r. we Lwowie i bez wątpienia było najbogatszą i najbardziej wpływową organizacją II RP, jest sokół w locie trzymający w szponach ciężarki do ćwiczeń. O tym, że była to nie tylko najstarsza, ale zarazem bardzo popularna wśród młodzieży organizacja sportowo-wychowawcza, świadczą nazwiska wybitnych Polaków, którzy wchodzili w jej szeregi. Wśród nich są m.in. gen. Józef Haller, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty czy Karol Wojtyła.

Przed wojną „Sokół” miał ok. 90 tysięcy członków skupionych w 83 gniazdach. Po II wojnie światowej władze komunistyczne odmawiały rejestracji Towarzystwa, które ostatecznie zostało reaktywowane w 1989 r., a rok później zarejestrowane przez sąd. Dziś w Polsce i za granicą działa ponad 70 gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” kultywujących działalność sportową, kulturalną i patriotyczną.

Przypadającą w lutym 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” uczcił srebrną monetą okolicznościową NBP. Prezentacji dziesięciozłotówki dokonała Beata Rapa, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie, przypominając, że NBP dba, aby ważne rocznice i wydarzenia z historii Polski znalazły swój wyraz w postaci monet kolekcjonerskich, które stają się swego rodzaju pomnikami i cennymi pamiątkami dla potomnych.

Rewers monety przedstawia wizerunek przedwojennego działacza Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce w historycznej czamarze oraz – najbardziej rozpoznawalny symbol organizacji – sokoła w locie trzymającego w szponach ciężarki do ćwiczeń i napis upamiętniający 150. rocznicę. Z kolei awers przedstawia postaci ćwiczących członków Towarzystwa prezentujących tzw. piramidę gimnastyczną.

Mariusz Kamieniecki