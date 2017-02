Projekt podstawy programowej 14 lutego

Dotrzymujemy słowa. Podstawa programowa jest prawie gotowa, skończyliśmy konsultacje; projekt podpiszę 14 lutego – zadeklarowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Wiceminister Maciej Kopeć zapewnił, że podręczniki powstaną na czas. Jak dodał, nadesłane merytoryczne uwagi do podstawy zostaną uwzględnione.

Projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego, która ma obowiązywać po wejściu w życie reformy zmieniającej strukturę szkół, Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych pod koniec stycznia.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści zawartych w podstawie. To ona jest bazą do pisania programów nauczania i podręczników.

RS, PAP