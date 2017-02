W hołdzie „Mścicielowi”

W Mielcu trwają uroczystości upamiętniające partyzanta, Żołnierza Niezłomnego, bohatera polskiej wolności Wojciecha Lisa „Mściciela”, który 69 lat temu został podstępnie zamordowany przez agenta UB.

Wojciech Lis „Mściciel”, dowódca oddziału partyzanckiego, przez który przewinęło się ok. 160 osób, to symbol kolbuszowskiego i mieleckiego ruchu oporu przeciwko niemieckiej i sowieckiej okupacji. Był żołnierzem AK, NSZ i WiN, a jego oddział należał do Zgrupowania mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Ze swoimi żołnierzami „Mściciel” przeprowadził ponad 200 akcji, siejąc panikę i popłoch w szeregach okupantów niemieckiego i sowieckiego, a także wśród komunistycznych zbrodniarzy. Dlatego był na celowniku utrwalaczy władzy ludowej i UB, którym raz po raz wymykał się z rąk. W 1947 r. po amnestii Wojciech Lis nie ujawnił się i pozostał w ukryciu. Podstępnie zdradzony przez Wojciecha Palucha – swojego dawnego żołnierza i agenta UB – został zamordowany podczas snu 30 stycznia 1948 r. w leśniczówce Pateraki. Wraz z „Mścicielem” zginął jego wierny podkomendny Konstanty Kędzior.

Uroczystości z inicjatywy mieleckich organizacji patriotycznych upamiętniające 69. rocznicę śmierci Wojciecha Lisa „Mściciela” rozpoczęły się w poniedziałek Mszą św. w intencji Żołnierzy Wyklętych ziemi mieleckiej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu. Natomiast w niedzielę, 5 stycznia, o godz. 16.00 w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu odbędzie się Kongres Mieleckiego Środowiska Patriotycznego. Uroczystości rocznicowe zakończy wieczornica przy grobie Wojciecha Lisa i Konstantego Kędziora na cmentarzu parafialnym w Mielcu.

Mariusz Kamieniecki