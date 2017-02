Prezes NIK ponownie w katowickiej prokuraturze

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przyjechał dzisiaj do katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej. Ma złożyć uzupełniające wyjaśnienia w śledztwie, w którym jest podejrzany o nadużycie władzy przy obsadzaniu stanowisk w NIK.

To już trzecia wizyta prezesa NIK w katowickiej prokuraturze. W listopadzie ub.r. usłyszał w niej cztery zarzuty. Chodzi o tzw. przestępstwa urzędnicze z art. 231 Kodeksu karnego. Przepis dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności.

RS, PAP