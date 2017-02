W całej Polsce trwa kwalifikacja wojskowa, na którą zgłaszają się młodzi ludzie. Niezależnie od tego, czy są, czy też nie są zainteresowani służbą wojskową, muszą przejść tę obowiązkową procedurę.

Do 28 kwietnia br. 240 tys. młodych ludzi zostanie poddanych kwalifikacji wojskowej. Zastąpiła ona zawieszoną w 2009 r. zasadniczą służbę wojskową. Na przykładzie województwa podkarpackiego obowiązek stawienia się przed komisją kwalifikacyjną ma: 16 085 osób. 12 883 mężczyzn, którzy się urodzili w 1998 r. oraz 2780 mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie stawali wcześniej do kwalifikacji wojskowej, oraz 422 kobiety – absolwentk szkół uczelni medycznych, weterynaryjnych oraz kierunków psychologicznych. Do kwalifikacji mogą się zgłosić także ochotnicy, którzy swoją przyszłość chcą związać z wojskiem, w tym kobiety niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyły 18. rok życia.

Jak poinformowała NaszDziennik.pl Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego, ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających w 2017 r. obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej dokonuje 21 powiatowych komisji lekarskich, które mają za zadanie określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja obejmuje rejestrację, wywiad, badania lekarskie, przyznanie jednej z czterech kategorii mobilizacyjnych i odbiór książeczki wojskowej. Są cztery kategorie zdolności: kategoria A – oznacza orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, kategoria B – orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, kategoria D – orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy, oraz kategoria E – oznaczająca trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, ale też w przypadku mobilizacji i w czasie wojny.

Obowiązek obrony trwa do czasu ukończenia 55. roku życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia 60 roku życia.

Mariusz Kamieniecki