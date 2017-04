Polskie rodziny rodzinom syryjskim

Z okazji jubileuszu 25-lecia diecezji rzeszowskiej 25 rodzin w pogrążonej w wojnie Syrii zostało objętych pomocą w ramach programu Caritas Polska – „Rodzina Rodzinie”.

W wyniku wojny połowa obywateli Syrii została zmuszona do opuszczenia swoich domów. Blisko pięć milionów osób uciekło z kraju, a liczba uchodźców wewnętrznych w tym kraju szacowana jest na ok. 6,5 miliona. Ok. 80 proc. Syryjczyków żyje w ubóstwie, ponad dwa miliony nie ma odpowiedniego schronienia na głową, a co trzecia osoba w Syrii, w tym dzieci, cierpi głód. W Aleppo od dwóch lat nie ma elektryczności i bieżącej wody, ludziom brakuje żywności i podstawowych środków higienicznych. Z pomocą syryjskim rodzinom przychodzi Kościół w Polsce, który za pośrednictwem Caritas realizuje program „Rodzina Rodzinie”, w ramach którego osoby indywidualne oraz instytucje mogą otoczyć opieką finansową konkretną rodzinę z Aleppo. Projekt powstał w porozumieniu z Caritas Syrii i Libanu, a wsparcie z Polski trafia głównie do chrześcijan, którzy gromadzą się we wspólnotach wyznaniowych w Aleppo.

Z inicjatywy ks. bp. ordynariusza Jana Wątroby w roku jubileuszu 25 lat istnienia diecezja rzeszowska włącza się w program Caritas „Rodzina Rodzinie”. Pomocą materialną zostało objętych 25 bardzo biednych rodzin. Przez sześć miesięcy każdy dekanat za pośrednictwem Caritas Diecezji Rzeszowskiej otoczy wsparciem konkretną, jedną rodzinę, przesyłając co miesiąc 510 złotych. Pieniądze będą pochodzić ze zbiórek organizowanych w parafiach poszczególnych dekanatów. Ponadto szereg osób indywidualnych – na czele z ks. bp. ordynariuszem Janem Wątrobą – oraz parafii i instytucji diecezji rzeszowskiej podejmuje tę formę pomocy osobom dotkniętym wskutek działań wojennych w Syrii.

Warto przypomnieć, że 13 i 14 marca br. w Warszawie księża biskupi zgromadzeni na 375. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski zdecydowali, że w Niedzielę Miłosierdzia – 23 kwietnia – we wszystkich polskich parafiach będzie miała miejsce specjalna zbiórka do puszek na rzecz pogrążonej w wojnie Syrii.

Długoterminową pomoc od polskich darczyńców otrzymuje już ponad dwa tysiące rodzin z Aleppo, a także rodziny w Libanie. Do programu „Rodzina Rodzinie”, który polega na objęciu indywidualną pomocą konkretnych rodzin zgłaszających się po wsparcie w syryjskim Aleppo lub w Libanie, można się włączać przez cały czas. Informacje, jak pomóc poszkodowanym w wojnie syryjskiej, można znaleźć na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl.

Mariusz Kamieniecki