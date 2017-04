Gen. Motacki dowódcą wielonarodowej dywizji w Elblągu

Gen. bryg. Krzysztof Motacki został wskazany przez ministra obrony Antoniego Macierewicza na dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód (MND NE) w Elblągu, która ma koordynować działania wielonarodowych batalionów NATO na wschodniej flance.

Tworzenia dowództwa w Elblągu dotyczyło jedno z pism, które w połowie marca prezydent Andrzej Duda wysłał do ministra Macierewicza (drugie było w sprawie obsady ataszatów). Tydzień później dyrektor prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski poinformował, że prezydent nie jest usatysfakcjonowany odpowiedziami ministra obrony narodowej i nosi się z zamiarem kontynuowania korespondencji. Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch zaprosił szefa MON na spotkanie z prezydentem, które odbyło się w poprzedni piątek, 31 marca.

W piśmie do ministra obrony prezydent zwracał uwagę, że Polska na szczycie NATO w Warszawie w lipcu 2016 r. podjęła się wyznaczyć dowódcę elbląskiej dywizji oraz oficerów, którzy będą tam służyć. Podkreślił, że sprawne utworzenie dowództwa to zadanie tym bardziej pilne, że zgodnie z przyjętym harmonogramem jednostka ma osiągnąć wstępną zdolność do końca czerwca 2017 r., a pełną gotowość – do końca 2018 r. W związku z tym prezydent napisał, że oczekuje wyczerpującej informacji na temat stopnia zaawansowania prac nad utworzeniem dowództwa.

Macierewicz odpisał, że „założony cel dotyczący wstępnej gotowości dowództwa zostanie osiągnięty terminowo lub z niewielkim przesunięciem czasowym niemającym wpływu na powodzenie całego projektu”.

„Dowódca przyszłego MND NE został przeze mnie już wskazany, podobnie jak dowódca i miejsce stacjonowania nowotworzonego dowództwa dywizyjnego obejmującego jednostki 16 Dywizji Zmechanizowanej” – napisał minister. Dowództwo 16 DZ znajduje się obecnie właśnie w Elblągu.

W odpowiedzi na pytanie PAP MON poinformowało, że na dowódcę wielonarodowej dywizji w Elblągu został wyznaczony gen. bryg. Krzysztof Motacki. Ministerstwo podało też, że 16 DZ będzie nadal funkcjonować z jej aktualnym dowódcą; jest nim gen. dyw. Marek Sokołowski.

RS, PAP