W KPRM upamiętniono Lecha Kaczyńskiego

Naszym obowiązkiem jest, by każdy z tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, miał swoje miejsce pamięci - mówiła premier Beata Szydło w KPRM, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wicepremiera Przemysława Gosiewskiego i ministra Zbigniewa Wassermanna.

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tablicę odsłonili: premier Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński, Jadwiga Gosiewska oraz Halina Wassermann. Na tablicy pod nazwiskami widnieje napis: "Wszystko dla Ciebie Polsko". Tablicę poświęcił o. Zdzisław Tokarczyk.

Pod tablicą kwiaty złożyli szefowa rządu, marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes PiS, w imieniu prezydenta szefowa jego kancelarii Małgorzata Sadurska oraz Halina Wassermann i Jadwiga Gosiewska.

Przemawiając podczas uroczystości premier Szydło podkreśliła, że "naszym obowiązkiem jest, aby każdy, kto zginął w tej katastrofie miał swoje miejsce w pamięci". - Aby 10 kwietnia, to był dzień, w którym pamiętamy, wspominamy, ale też upominamy się o prawdę i aby wreszcie tutaj, w Warszawie stanął pomnik pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego - powiedziała premier.

Jak dodała, "jesteśmy to winni panu prezydentowi, jesteśmy to winni wybitnej postaci, wybitnemu Polakowi, który powiedział nam wszystkim i to pozostawił nam w testamencie, że musimy pamiętać o tym, że państwo zawsze ma stać po stronie słabszych i państwo musi opiekować się tymi, którzy to państwo tworzą".

RS, PAP