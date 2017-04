Prezydent: Obowiązkiem moim i polskich władz jest, byśmy dotarli do prawdy

Dzisiaj nadal jest obowiązkiem, tym razem moim i polskich władz, uczynienie wszystkiego, byśmy dotarli do prawdy, by elementarna sprawiedliwość została w Rzeczypospolitej osiągnięta – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Podczas uroczystości przed Pałacem Prezydenckim Duda mówił, że chodzi o to, by „sprawiedliwość dla najbliższych [ofiar katastrofy], sprawiedliwość wobec ewentualnie winnych, co mam nadzieję zostanie w odpowiednim czasie wyjaśnione i dowiedzione, została w Rzeczypospolitej osiągnięta, by nie można było mówić więcej, że polskie państwo jest państwem teoretycznym, państwem bez rzetelnych służb, bez rzetelnej prokuratury, państwem bez rzetelnych funkcjonariuszy publicznych”.

– To kwestia absolutnie elementarna – albo Polska będzie państwem poważnym, albo nim nie będzie; to test, który jest na arenie międzynarodowej obserwowany – powiedział prezydent. Podkreślił, że to „nie jest i nie będzie łatwe”. – Ale życie nie składa się z rzeczy łatwych – dodał.

Prezydent dziękował tym, którzy czczą pamięć tragicznie zmarłej pary prezydenckiej i wszystkich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

– Dziękuję za wszystkie tablice, dziękuję za wszystkie pomniki, dziękuję za wszystko, czym upamiętniacie ich, tych, którzy Rzeczypospolitej służyli. Dziękuję za wszystkie uroczystości, które są często organizowane przez cichych, bezimiennych ludzi, którzy nie mają głośnych w mediach nazwisk, ale sprawa Rzeczypospolitej leży im na sercu i wiedzą, że Polska bez pamięci, to Polska bez historii, Polska bez pamięci, to Polska bez korzeni, że Polska bez pamięci, to Polska bez postawy, która daje szansę na to, że ta Polska będzie umiała się obronić – mówił prezydent.

Jak zaznaczył, to musi dla każdego obywatela, a szczególnie dla prezydenta, być sprawą „absolutnie fundamentalną”.

– Dlatego dziękuję wam i proszę o jeszcze. I proszę wszystkich polityków – i tych lokalnych, tych regionalnych: miejcie szacunek dla tej pamięci – pamięci o wszystkich. Bo ta pamięć znamionuje humanizm, bo to właśnie ta pamięć i taka pamięć pozwala nas odróżnić od innych gatunków chodzących po tym świecie – dodał prezydent Duda.

RP, PAP