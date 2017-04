Podkarpacie uczciło pamięć 96 ofiar katastrofy smoleńskiej w 7. rocznicę tego tragicznego dla Polski wydarzenia.

Obok Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, przed monumentem w formie przełamanego w połowie statecznika samolotu z biało-czerwoną szachownicą – symbolem polskiego lotnictwa upamiętniającym katastrofę smoleńską – podczas uroczystości w asyście kompanii honorowej żołnierzy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich spotkali się przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewódzkich Podkarpacia oraz Parlamentu RP.

– Wszyscy wraz z prezydentem, parlamentarzystami stanowili elitę naszego Narodu. Odeszli w pełni sił. Jak wiele jeszcze mogli zrobić dla naszej umiłowanej Ojczyzny – tego oczywiście nie wiemy, ale tę stratę odczuwamy do dziś – zaznaczył marszałek województwa Władysław Ortyl, który apelował do zebranych, aby oddając hołd i cześć ofiarom katastrofy, pamiętać o tym, co robili, jak angażowali się w sprawy kraju oraz regionu, gdyż jest to nasz obowiązek i wyzwanie, szczególnie względem ludzi młodych.

Wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart, przypominając tragedię smoleńską, nawiązała do męczeństwa polskich elit w Katyniu oraz innych miejscach Golgoty Wschodu. Zwróciła też uwagę, że obie tragedie: katyńska i smoleńska ciągle dopominają się prawdy.

– Ci, którzy podróżowali siedem lat temu, aby oddać hołd Polakom, którzy z pogwałceniem prawa międzynarodowego, z pogwałceniem praw człowieka, byli mordowani i spoczęli w dołach katyńskich, także szukają prawdy. Współrodacy trwają i o tę prawdę zapytują z całą pewnością – mówiła wojewoda Ewa Leniart.

W trakcie uroczystości przed pomnikiem złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Wśród 96 ofiar katastrofy smoleńskiej sześć osób było szczególnie związanych z Podkarpaciem, są to parlamentarzyści: senatorowie Stanisław Zając i Janina Fetlińska, posłowie Leszek Deptuła, Grażyna Gęsicka oraz generałowie Kazimierz Gilarski i Bronisław Kwiatkowski. Hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej oddali też mieszkańcy m.in. Mielca i Jasła, a wcześniej również Jarosławia.

Mariusz Kamieniecki